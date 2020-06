Envoi de tracts : une association missionnaire prétend avoir envoyé des bibles par ballon

Photo : YONHAP News

L’association missionnaire « Voice of the Martyrs Korea » a affirmé avoir envoyé, hier soir, des bibles réparties dans quatre ballons géants vers la Corée du Nord depuis l’île de Ganghwa, à Incheon.D’après un communiqué de presse publié aujourd’hui par cette ONG, ces ballons ont réussi à franchir la frontière intercoréenne avant de traverser le district de Cheolwon. Elle aurait suivi leur itinéraire via un système de GPS.Le fondateur de l’association, le révérend Eric Foley, a souligné que cette opération était différente d’un envoi de tracts anti-Pyongyang, car elle a pour unique objectif de faire parvenir des bibles aux habitants nord-coréens.Cependant, la province de Gyeonggi avait demandé, mardi, à la Police, de lancer une enquête à l’encontre de quatre associations, dont celle-ci et « Les Combattants pour une Corée du Nord libre », pour escroquerie et détournement de fonds à des fins inappropriés.Dans ce contexte, la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification a manifesté son regret quant à cette tentative, avant d’ajouter que les autorités concernées étaient en train de vérifier les faits sur le terrain en mobilisant les images enregistrées par des caméras de surveillance et des équipements militaires.