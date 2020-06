Guerre de Corée : Moon Jae-in souligne sa volonté de garantir la sécurité du régime nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le président de la République a de nouveau manifesté sa volonté de ne pas imposer son régime au pays communiste et de donner la priorité à l’amélioration des relations plutôt qu’à une réunification politique. Moon Jae-in a tenu de tels propos dans un discours prononcé, hier soir, au cours de la cérémonie commémorant le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée.Cette allocution a attiré d’autant plus l’attention qu’elle intervient alors que les relations intercoréennes ont parcouru, ces derniers jours, de véritables montagnes russes. Tout a commencé avec le déclenchement des critiques virulentes contre Séoul, début juin, par Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen, avant de déboucher sur la suspension des actions militaires, ordonnée cette semaine, par Kim Jong-un.Tout en affirmant qu’il n’accepterait aucune provocation de la part du Nord, le chef de l’État a néanmoins souhaité devenir « de bons voisins avant de parler de réunification ». Le gouvernement aurait ainsi analysé que, derrière les récentes réactions violentes du pays communiste, comme l’avertissement de quatre actions militaires, se cachaient leurs angoisses quant à un éventuel effondrement du régime ou une possible absorption du Nord par le Sud.Ainsi, le gouvernement de Moon Jae-in aurait surtout jugé important de dissiper de telles inquiétudes pour faire revenir Pyongyang à la table des négociations.Le locataire de la Cheongwadae a également évoqué « la fin de la guerre » en appelant le royaume ermite à faire des efforts audacieux visant à achever cette triste guerre. Et d’ajouter qu’il ne devrait pas y avoir une deuxième guerre sur cette terre et que ne pas oublier la cruauté de la guerre est le premier pas pour mettre fin aux hostilités.Enfin, le président Moon a indiqué que, alors que le peuple coréen souffrait de ce conflit fratricide, d’autres pays ont su bénéficier de cette situation pour relancer leur économie, une façon indirecte de faire allusion au Japon.