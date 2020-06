Météo : combo nuage-pluie-soleil

La fin de semaine va passer par tous les temps possibles. Alors que la matinée était plutôt grise et fraîche, l’après-midi est plutôt belle avec du soleil ou des éclaircies un peu partout dans le pays. Cependant, des pluies devraient réapparaître dans la nuit de vendredi à samedi.Le mercure ne bouge pas beaucoup à cause des précipitations. Les maximales atteignent 26°C à Séoul, 27°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, 28°C à Busan, et enfin 32°C à Daegu.Samedi sera mitigé d’après Météo-Corée, qui annonce une matinée humide mais un après-midi plutôt ensoleillé. Le soleil dominera par contre dimanche hormis sur la côte est où des nuages sont attendus. Les températures remonteront pour tourner autour des 30°C.