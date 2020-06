Les formations politiques tentent une dernière tractation ce matin pour la composition du Parlement

Photo : YONHAP News

Les groupes politiques à l’Assemblée nationale mèneront, ce matin à 10h, leur dernière négociation pour discuter de la répartition des postes des présidents des commissions permanentes. Selon Han Min-soo, secrétaire en chef de la communication du Parlement, les directions des deux camps se sont réunis dimanche après-midi pendant trois heures et demi et ont réalisé une avancée considérable.La principale pomme de discorde est la fonction du chef de la commission législative et judiciaire sur lequel le Minjoo, la formation au pouvoir, et le Parti du Futur Unifié (PFU), première force d’opposition conservatrice, s’opposent. Le président de l’Hémicycle, Park Byeong-seug, avait proposé, vendredi dernier, de le confier pour le moment au camp présidentiel, et de l’accorder plus tard au parti qui gagnerait la prochaine élection présidentielle.Peu importe le résultat de la discussion, la majorité et le patron du perchoir comptent organiser la session plénière prévue à 14h. Dans ce cas, le Minjoo prendra la présidence de 11 commissions permanentes, sauf celle du comité de renseignement qui nécessite le consentement des partis de l’opposition.