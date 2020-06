G7 élargi : Tokyo s’oppose à la participation de Séoul

Photo : YONHAP News

Le Japon s’est opposé à l’idée du président américain, Donald Trump, d’inviter la Corée du Sud au G7 élargi cet automne. C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre japonais des Affaires étrangères sur la chaîne NHK.Pour cette raison, il a évoqué le fait que Séoul prenait une attitude différente envers Pyongyang et Pékin que celle des pays membres du groupe des sept grandes puissances. Selon Tokyo, face au conflit entre les Etats-Unis et la Chine, le pays du Matin clair se montre plutôt favorable à l’empire du Milieu.D’après l’agence de presse nippone Kyodo News, cette opposition s’expliquerait également par l’envie du Japon de rester le seul pays asiatique dans ce groupe de discussion. Par ailleurs, si la Corée du Sud s’impose davantage dans la communauté internationale, il risque de soulever des problèmes sur le révisionnisme historique de l’archipel.Le fait que le pays du Soleil levant voit son rapport de force international être de plus en plus réduit aurait également joué dans cette décision. Il attend le verdict du locataire de la Maison blanche à qui il a transmis son avis.