OCDE : l’indice CLI de la Corée du Sud atteint les 100 points

Photo : YONHAP News

En mai, l'indicateur composite avancé (CLI) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'économie sud-coréenne a enregistré 100, soit 0,2 point de plus que le mois précédent. C'est la première fois que la Corée du Sud atteint ce chiffre symbolique depuis deux ans. Elle est ainsi devenue le seul pays à atteindre cette barre parmi les nations membres de cette organisation.Le CLI, qui reflète six indices économiques dont les perspectives conjoncturelles industrielles et la circulation des stocks, permet notamment de tabler sur la production industrielle sur les six à neuf prochains mois. S'il dépasse le seuil de 100, on peut s'attendre à une expansion économique.La plupart des pays évoqués par l'OCDE ont vu augmenter cet indicateur par rapport à il y a un mois. Les Etats-Unis et la Chine ont ainsi affiché respectivement 94,8 et 96,2. Le Japon a en revanche constaté une baisse de 0,8 point pour s'établir à 97,6.Cependant, de l’avis des experts, un bon indicateur ne serait en fait pas si rassurant, en raison de l’impact toujours virulent du COVID-19, dont une éventuelle deuxième vague de propagation est à redouter.