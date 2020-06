COVID-19 : un nouveau critère de prévention mis en place

Photo : YONHAP News

L'épidémie du nouveau coronavirus continue de faire des ravages de manière sporadique dans le pays du Matin clair, avec 42 nouvelles infections constatées en 24 heures. 30 sont survenues dans 11 régions différentes et 12 sont des cas importés.Le gouvernement sud-coréen a réparti en trois étapes la « distanciation dans la vie quotidienne » en fonction de la gravité de la propagation. Si le nombre de cas de contamination d’origine locale reste en dessous de 50 par jour, comme actuellement, le premier niveau des réglementations est appliqué. Dans les installations à haut risque, des décrets administratifs sont imposés pour obliger le port du masque et des listes de clientèles via code QR sont nécessaires pour identifier les trajets des malades. Les opérations des établissements publics sont en partie restreintes.Au deuxième stade, lorsque le système médical peine à contenir la propagation du COVID-19, il est interdit de se rassembler à plus de 50 personnes dans un lieu fermé et à plus de 100 en plein air. Les grandes réunions comme les cérémonies de mariage et les enterrements sont prohibés.Enfin, dans le cas où le nombre de patients confirmés dépasse les 100 par jour et la maladie sévit à grande échelle, les rassemblements de plus de dix individus sont interdits et il est conseillé de rester le plus possible à domicile. Les établissements scolaires, de leur côté, doivent fermer totalement leurs portes.