La Commission de l'examen des investigations conseille d'arrêter les enquêtes sur Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

La Commission de l'examen des investigations du Parquet a conseillé de suspendre l’interrogatoire de l’héritier du conglomérat Samsung. Lee Jae-yong est soupçonné d’avoir contourné la loi pour faciliter la succession au sein du groupe.La conclusion a été tirée après neuf heures de discussions entre des experts indépendants en législation, la presse ainsi que des personnalités des associations civiques. Dix des 13 membres ont voté pour cette opinion et peu d’entre eux ont insisté sur l’idée de l’envoyer devant le Tribunal. D’après les commissaires, ils ont pris en compte les influences pouvant être suscitées par cette affaire, en plus des soupçons autour du vice-président de Samsung Electronics.Une telle décision a provoqué une onde de choc du côté du ministère public qui poursuit cette investigation depuis un an et demi. Ce dernier s’est montré fortement confiant pour prouver sa culpabilité, au point de lui délivrer un mandat d’arrêt.Pour rappel, suivre la recommandation du comité n’est pas obligatoire. Cependant, étant donné que ce système de groupe de spécialistes a été mis en place par le Parquet lui-même afin d’obtenir une justification sur ses enquêtes et qu’il s’est toujours soumis à ses conseils, il ne sera pas si aisé pour lui de l’ignorer.