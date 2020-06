Restrictions commerciales du Japon : la formation d'un groupe spécial sera discutée à l'OMC

Photo : Getty Images Bank

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) discutera aujourd’hui de la demande du gouvernement sud-coréen pour la mise en place d’un groupe spécial dans le cadre du différend concernant les restrictions aux exportations imposées à la Corée du Sud par le Japon. Pourtant, comme il est fort possible que Tokyo s'y oppose, la création de ce comité sera déterminée le mois prochain lors de la prochaine réunion de l’Organe de règlement des différends (ORD).Selon le règlement, lorsque le pays accusé ne se montre pas favorable à cette réclamation, un groupe d’experts voit le jour lors du prochain rassemblement, à moins que tous les pays membres le rejettent à l’unanimité. Cette entité est composée de trois experts sélectionnés suite à une négociation entre les pays en litige.Pour rappel, le pays du Soleil levant a imposé un processus d’examen des exportations vers la Corée du Sud plus rigoureux sur trois matériaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et a exclu son voisin de la liste blanche de ses partenaires de confiance. Il s’agit de facto d’une mesure de représailles contre la décision de la Cour suprême sud-coréenne, qui a ordonné à une entreprise nippone de dédommager les victimes de travail forcé pendant l’occupation japonaise. Séoul a saisi l’OMC le 11 septembre 2019, mais a suspendu sa procédure deux mois plus tard en vue de résoudre le conflit avec Tokyo.Même si le pays du Matin clair a réglé tous les problèmes évoqués par l’archipel comme le motif de ses dispositifs, ce dernier n’a pris aucune action. C’est la raison pour laquelle le gouvernement sud-coréen a décidé, au début de ce mois-ci, de faire appel, une nouvelle fois, à l’organisation internationale.