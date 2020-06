Pyongyang impose une plus grande unité nationale

Photo : YONHAP News

A l'occasion du quatrième anniversaire de Kim Jong-un à la tête de la Commission des affaires de l'État, la Corée du Nord a consolidé le statut suprême de son dirigeant et l'unité de son peuple. C'est ce qu'a affiché le Rodong Sinmun sur les trois premières pages de son édition du jour.Effectivement, selon l'organe de presse du Parti des travailleurs, la menace de guerre et d'extermination lancée à l'encontre du pays communiste ne signifie pas seulement de détruire son économie, mais également de désunir sa population. Le journal a vivement critiqué, sans pourtant les nommer, les ennemis souhaitant provoquer tant de douleur et de mécontentement au sein du peuple nord-coréen afin que celui-ci se soulève contre le parti.En juin 2016, Kim III a été élu président de ce plus haut organe de décision du régime alors nouvellement créé. Il a renouvelé son mandat l'an dernier grâce à une révision constitutionnelle effectuée à deux reprises.