Photo : YONHAP News

Après un beau week-end ensoleillé, la Corée du Sud retrouve la pluie en ce début de semaine. Si la matinée a été plutôt belle, le temps se dégrade rapidement dans l’après-midi avant l’arrivée de précipitations sur tout le territoire en début de soirée.Les températures redescendent sous le seuil des 30 degrés. Les maximales atteignent 26°C à Busan, 27°C à Daejeon, à Daegu et sur l’île de Jeju, et enfin 29°C à Séoul.Météo-Corée prévoit une continuité des pluies demain matin. Seul l’extrême nord-ouest et la côte sud ainsi que Jeju retrouveront le soleil dans l’après-midi. Il fera plus frais avec 23°C attendus dans la capitale et autour de 25°C dans le sud.