Nombre de salariés : diminution pour le 3e mois consécutif

L’impact de la crise du COVID-19 retentit de plus en plus fort sur le marché de l’emploi. Le nombre d’employés des entreprises sud-coréennes a reculé pour le troisième mois de suite.D’après le ministère du Travail et de l'Emploi, le pays du Matin clair comptait 18,3 millions de travailleurs le mois dernier, soit une baisse de 1,7 % en glissement annuel. Il a enregistré une régression de 1,2 % en mars dernier et de 2 % en avril.La situation est plus rude pour les classes précaires. Alors que le nombre de salariés permanents a diminué de seulement 0,9 %, le chiffre s’élève à 5,5 % chez les ouvriers journaliers et à 5,9 % chez ceux des autres catégories qui touchent une commission par rapport à leur performance au travail, sans salaire fixe. Par métier, l’hôtellerie et la restauration ont perdu le plus d’employés avec 155 000, tandis que les services dans l’éducation et le secteur manufacturier ont connu une réduction de 69 000 individus respectivement.En mai dernier, le nombre de personnes ayant intégré des firmes sud-coréennes a progressé de 44 000. Parmi elles, le nombre de salariés ayant changé de société s’est accru de 8 000 alors que celui lié à l’embauche a dégringolé de 45 000. Le nombre de mutations et de reprises du travail a augmenté de 89 000.