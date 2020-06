Le Minjoo prend les rênes de 17 commissions parlementaires

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a, comme prévu, organisé cet après-midi sa session plénière. Le Minjoo, le parti présidentiel a, à cette occasion, élu les présidents des 11 commissions permanentes.En plus des six postes déjà occupés par ses députés, la formation au pouvoir a pris la présidence de toutes les commissions sauf celle des renseignements qui nécessite le consentement du président de l’Hémicycle et ceux des groupes parlementaires des partis rivaux. Une composition jamais vue depuis 35 ans.Kim Tae-nyeon prend ainsi la tête de la commission de la gestion, Youn Kwan-suk celle de la politique nationale et Yu Ki-hong les rênes de celle de l'éducation.Notons que la réunion s’est déroulée sans la présence des députés de la première force d’opposition conservatrice, le Parti du Futur Unifié (PFU), ni ceux du Parti du Peuple, la formation centriste. Ce matin, le Minjoo et le PFU ont mené leur dernière tractation sur la composition du Parlement, mais n’ont finalement pas trouvé d’accord.