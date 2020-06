Matsegora : Kim Jong-un n’est pas gravement malade

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur russe en Corée du Nord a balayé les rumeurs sur l’état de santé du dirigeant nord-coréen lors d’un entretien accordé, hier, à l’agence de presse russe Tass.Selon Aleksandr Ivanovich Matsegora, Kim Jong-un fait moins d’apparition publique qu’auparavant, mais la presse relaye qu’il continue à donner ses ordres, et le pays communiste est gouverné de façon normale.A propos de l’hypothèse selon laquelle sa sœur cadette, Kim Yo-jong, se prépare pour s’imposer comme la nouvelle leader en cas d’urgence, il a assuré qu’il s’agissait d’un argument sans fondement. Et d’ajouter que dans le royaume ermite, on parle seulement du numéro un, mais jamais du numéro deux.Toujours d’après le haut diplomate, en dépit de l’aggravation de la relation intercoréenne, Pyongyang ne devrait pas relancer ses essais d’armes stratégiques. Il ne discutera pas de cet enjeu avec Séoul, mais devrait reporter les négociations sur le sujet à plus tard, lorsque sa relation avec Washington s’améliora.Par ailleurs, Matsegora estime que le largage de prospectus dénigrant le Nord effectué par des associations de réfugiés nord-coréens est en partie responsable du gel des relations entre les deux Corées, mais n’est en fait pas la cause directe de la discorde. Pour lui, si le régime nord-coréen a réagi si fermement ce mois-ci, c’est parce que les tracts diffusés contenaient des contenus insultants envers la femme de Kim III.