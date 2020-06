Cérémonie du 18e anniversaire de la 2nde bataille de Yeonpyeong

Photo : YONHAP News

Le commandement de la deuxième flotte de la marine a organisé, hier, au sein de sa caserne à Pyeongtaek, une cérémonie de commémoration pour le 18e anniversaire de la seconde bataille de Yeonpyeong.L’événement s’est déroulé en présence de quelque 130 personnes dont des familles des victimes, des soldats ayant participé à l’accrochage et des militaires de l’escadre.Le commandant a déclaré que les militaires se souvenaient du sacrifice des leurs pour protéger la mer et qu’ils suivront l’histoire et la tradition de la flotte dans l’esprit de gagner à tout prix leur combat.Rappelons que cet affrontement militaire est survenu le 29 juin 2002 suite à l’envahissement de deux patrouilleurs nord-coréens. Ceux-ci ont franchi la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, et ont attaqué subitement le navire sud-coréen « Chamsuri-357 ». La Corée du Sud a perdu six soldats et 19 ont été blessés, alors qu’au Nord, une trentaine de victimes ont été déplorées.