Stephen Biegun : la porte des discussions Washington-Pyongyang est toujours ouverte

Photo : YONHAP News

Le vice-secrétaire d'Etat américain a évoqué la possibilité de reprendre les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Stephen Biegun a cependant affirmé, hier, lors du Forum de Bruxelles organisé en visioconférence, qu’il était peu probable qu’un sommet bilatéral ait lieu avant l’élection présidentielle américaine, lorsqu’une question concernant les perspectives sur les relations Washington-Pyongyang lui a été posée.Selon lui, la situation n’est pas favorable à cause de la crise du COVID-19 qui empêche tout rassemblement en tête à tête entre les dirigeants, mais la porte de la diplomatie restera toujours ouverte. Avant d’assurer qu’il y avait toujours le temps pour avancer dans la direction que les deux nations souhaitent.Toujours d’après le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, trouver un point d’entente dépend non seulement des USA, mais également l’État ermite, et comme la Maison blanche a proposé un plan solide et détaillé, si le pays communiste y répond, il sera possible de faire des progrès très rapidement.Par ailleurs, Stephen Biegun a déclaré qu’il n’était pas en charge des discussions nucléaires lors du deuxième sommet nord-coréano-américain à Hanoï en février 2019, et que le résultat qui en était sorti était en partie prévisible.