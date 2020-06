Possible déplacement de Stephen Biegun à Séoul la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se coordonne en ce moment avec les Etats-Unis sur un nouveau voyage à Séoul de Stephen Biegun, le numéro deux du département d’Etat américain, qui est aussi son représentant spécial pour la Corée du Nord.A en croire des sources diplomatiques, les deux alliés mènent des discussions en ce sens, et si tout se passe bien, ce déplacement aura lieu au début de la semaine prochaine pour deux à trois jours. Si tel est le cas, il s’agira de la deuxième visite sud-coréenne de Biegun en six mois. Et il est fort possible qu’il voyage à bord d’un avion militaire à cause du COVID-19.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères discute avec les autorités sanitaires des procédures à suivre pour l’exempter de la quatorzaine.Dans le cadre de ce voyage dans la capitale sud-coréenne, le sous-secrétaire d’Etat américain sera reçu notamment par le négociateur nucléaire Lee Doo-hoon, et le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Sei-young. Au cœur des discussions : le dossier nord-coréen et les questions liées à l’alliance Séoul-Washington, dont le partage des frais de stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule.La possibilité qu’il contacte la Corée du Nord est aussi évoquée. Vous vous en souvenez peut-être, lors de sa visite à Séoul en décembre dernier, il avait publiquement proposé une rencontre à Panmunjom à la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui. Une proposition qui était cependant restée sans réponse.