COVID-19 : les autorités sanitaires appellent à la vigilance pour les petits rassemblements

43 cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus ont été enregistrés en Corée du Sud au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total à 12 800 depuis le début de l’apparition de la maladie dans le pays, fin janvier. Aucun nouveau décès n’a été signalé.Le nombre des infections quotidiennes se situe ainsi entre 40 et 45 pour le deuxième jour consécutif. Parmi les nouveaux cas, 23 sont d’origine locale, dont six dans la capitale et sept dans la province de Gyeonggi qui l’entoure, et 20 autres importés.Les contaminations à Séoul et dans la province de Gyeonggi sont majoritairement liées aux clusters identifiés dans des églises évangéliques et chez Richway, une société de vente par cooptation en porte-à-porte de produits de santé.A Gwangju et dans la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest du pays, 12 moines bouddhistes et fidèles ont été diagnostiqués positifs ces derniers jours. Et à Daejeon, dans le centre, plus de 1 200 crèches ont été fermées après la contamination de la directrice de l’une d’entre elles.Les autorités sanitaires n’entendent pourtant pas encore renforcer les mesures de distanciation sociale. Elles appellent tout de même à une vigilance particulière dans les lieux de culte, où sont organisés des petits rassemblements intérieurs.Dans ce contexte, la période de sensibilisation à l’utilisation du code QR dans huit catégories d’établissements considérés à haut risque se termine aujourd’hui. A partir de demain, ce système sera obligatoire sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, environ 2 200 euros.