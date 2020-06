Photo : YONHAP News

Les précipitations se poursuivent du côté sud de la péninsule coréenne. Seule la côte sud est épargnée avec une épaisse couverture nuageuse. Les passages de pluie et d’accalmie se succèdent dans la capitale.Qui dit pluie continue, dit chute du mercure. Les températures ne volent pas très haut aujourd’hui : il fait 23°C à Séoul et à Daejeon, 25°C sur l’île de Jeju, 26°C à Busan, et enfin 27°C à Daegu.Le nord du pays aura encore les pieds dans l’eau demain matin, mais le soleil devrait revenir pour s’imposer sur tout le territoire dans l’après-midi. Météo-Corée prévoit une remontée des températures avec 27 degrés un peu partout.