Photo : YONHAP News

La place financière sud-coréenne rebondit après un fort recul hier. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, gagne 0,71 %, soit 14,85 points, et termine à 2 108,33 points. Le Kosdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, prend 0,45 %, soit 3,28 points, et finit à 737,97 points.Le won sud-coréen fait l’inverse de ce lundi en gagnant de la valeur face à la monnaie européenne, mais en en perdant face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 349,34 wons (-1 won) et le dollar américain 1 203 wons (+4,40 wons).