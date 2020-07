Sommet UE-Corée du Sud : Bruxelles reconfirme son soutien à la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu, hier par visioconférence, avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.Dans un communiqué de presse conjoint publié à l’issue de leur sommet virtuel, l’Union européenne a affiché son soutien aux efforts de Séoul pour engager Pyongyang à atteindre la paix et la prospérité sur la péninsule.Le chef de l’Etat sud-coréen et ses interlocuteurs ont également échangé sur les moyens de faire front commun dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. Les dirigeants européens en ont profité pour saluer la stratégie sud-coréenne qui a permis de combattre le nouveau coronavirus de manière efficace.En retour, Moon a annoncé que son pays pourrait partager avec la communauté internationale son expérience et les données cliniques sur la maladie. Dans la foulée, ils se sont engagés à coopérer dans le domaine de la santé publique et ont souligné que le vaccin contre le COVID-19 devait être un bien public mondial.Les deux parties ont également promis d’élargir leur coopération dans divers domaines allant de l’économie à l’environnement, d’autant plus que cette année marque le 10e anniversaire de l’établissement de leurs relations dites de partenariat stratégique.Concrètement, Séoul et Bruxelles ont décidé de faire des transitions verte et numérique l’une des stratégies de la relance économique. A ce propos, le locataire de la Maison bleue a manifesté son soutien au fameux pacte vert européen, le Green Deal, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Il a enfin souhaité que le Vieux Continent devienne un important partenaire de la politique « Green New Deal » menée par son gouvernement.