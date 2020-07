Robert O'Brien appelle Pyongyang à arrêter ses provocations et à retourner au dialogue

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis a incité Pyongyang à éviter ses provocations et à retourner à la table des négociations. Robert O'Brien a affirmé, lors d’un séminaire à distance organisé hier par le Centre pour l'intérêt national sur la guerre de Corée, un think tank américain, que Donald Trump s’adonnait à assurer la paix permanente dans la péninsule coréenne.Selon ce haut responsable, Washington souhaite que la Corée du Nord accomplisse un avenir économique brillant sous le règne de Kim Jong-un. Il a également rappelé que, même si les progrès tangibles n’arriveront pas tout de suite, la porte du dialogue est toujours ouverte.Un petit rappel : le pays de l’oncle Sam cherche à réaliser les objectifs fixés lors du premier sommet nord-coréano-américain, qui s’est déroulé à Singapour en 2018, tels que l’évolution des relations bilatérales, la cicatrisation des plaies de guerre et la dénucléarisation complète de la péninsule.Toujours d’après l’officiel américain, l’alliance entre Séoul et Washington est essentielle pour assurer un avenir libre et ouvert de la région Indo-Pacifique et qu’elle n’a jamais été aussi solide que maintenant. Il a ajouté que les deux pays, qui ne se connaissaient alors qu’à peine, ont affronté ensemble la Corée du Nord il y a 70 ans et sont désormais devenus les meilleurs amis.