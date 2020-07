Le débat sur la peine de mort relancé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La peine capitale est de nouveau au cœur des débats politiques. Si la peine de mort n’a pas encore été abolie en Corée du Sud, la dernière exécution d’un condamné remonte à 1997. Le pays compte un total de 60 condamnés à mort actuellement en cellule.Mais le débat sur le sujet vient d’être relancé, après que Hong Joon-pyo, ancien président du Parti Liberté Corée, formation conservatrice rebaptisée Parti du Futur Unifié (PFU), ait déposé, hier, une proposition de loi visant à faire exécuter en priorité les criminels les plus cruels. Elle vise en particulier les auteurs de meurtre, de patricide, de violence sexuelle ou encore de crime contre des enfants et des adolescents, et non les prisonniers politiques ou de conscience.Hong, réélu indépendant aux législatives d’avril, a expliqué que sa proposition avait pour but d’établir un filet de sécurité publique.Dans le camp du Minjoo, le parti au pouvoir de centre-gauche, le député Lee Sang-min estime que la peine de mort n’a plus de portée pratique. Il s’apprête en conséquence à proposer une loi spéciale permettant de la remplacer par un emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle.Des propositions de loi de même nature ont été déposées à huit reprises, mais ont toutes été abandonnées.