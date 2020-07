Fitch révise à la hausse ses perspectives de croissance économique de la Corée du Sud à -0,9 %

Photo : YONHAP News

Fitch Ratings a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud pour 2020, de -1,2 % à -0,9 %, soit une augmentation de 0,3 point par rapport aux estimations du mois d’avril. C’est ce qui ressort de son dernier rapport, publié hier.L’agence de notation financière a expliqué avoir pris en compte d’une part, le fait que le pays du Matin clair a dompté le COVID-19 avec succès, et d’autre part, les indices économiques positifs et les nouveaux dispositifs mis en place pour la reprise économique du pays.Concernant l’économie mondiale, Fitch a maintenu ses prévisions, autrement dit une contraction de 4,6 %. D’après l’économiste en chef, Brian Coulton, les signes montrant une amélioration des activités économiques sont devenus palpables ces derniers mois et ce constat confirme l’idée que la récession suscitée par la crise sanitaire a touché le fond en avril.Pourtant, l'institut américain a mis en garde contre un risque constant de nouvelle propagation de l’épidémie et donc, une relance du blocage économique.Du côté de la Chine, il a accru ses perspectives de croissance de 0,7 % à 1,2 %, jugeant qu’elle maintenait solidement la tendance à un rétablissement économique.