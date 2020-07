Au 2nd trimestre, un nombre historiquement bas de transfuges nord-coréens est arrivé au Sud

Photo : YONHAP News

De moins en moins nombreux sont les nord-Coréens qui rejoignent la Corée du Sud après avoir fui leur pays. Une diminution qui est encore plus nette au second trimestre de cette année. En cause, les routes leur permettant d’y accéder sont totalement bloquées.Beaucoup de transfuges nord-coréens passent d’abord par la Chine, avec l’aide de passeurs ou par leurs propres moyens. Mais cette frontière au nord du pays est fermée en raison du COVID-19.Les chiffres sont parlants. D’après le ministère de la Réunification, entre avril et juin, le Sud n’en a reçu que 12, soit une chute de 96 % par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit du plus bas niveau jamais enregistré.Dans un récent rapport soumis à l’Assemblée nationale, le ministère estime à environ 350 individus le nombre total de nord-Coréens qui viendront cette année s’installer au sud du 38e parallèle. Dans une telle perspective, cela représentera une baisse de 67 % en glissement annuel.