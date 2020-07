COVID-19 : le remdésivir disponible en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a annoncé qu’elle fournirait, dès aujourd’hui, le remdésivir, un médicament connu pour être utilisé comme traitement pour les patients atteints du nouveau coronavirus.L’Administration des aliments et des médicaments a décidé, le 3 juin, d’autoriser de façon exceptionnelle son importation, et le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a conclu, lundi dernier, un contrat avec le bureau sud-coréen de son fabricant Gilead Sciences.D’après le KCDC, seuls les malades infectés se trouvant dans un état grave peuvent bénéficier de cette cure, c’est-à-dire ceux qui souffrent d’une pneumonie et qui nécessitent une oxygénothérapie. Son usage est recommandé pendant cinq jours et ne doit pas dépasser un maximum de dix jours.Les établissements hospitaliers qui en ont besoin doivent faire une demande d’approvisionnement auprès du Centre médical national (NMC). Le KCDC va d’abord fournir une partie des antiviraux offerts gratuitement par le laboratoire américain, et prévoit de renflouer ses stocks après le mois d’août, une fois les prix négociés.