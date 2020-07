Exportations : chute à 2 chiffres pour le 3e mois de suite

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de la pandémie du COVID-19. La Corée du Sud enregistre un recul à deux chiffres de ses exportations pour le troisième mois consécutif. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur.De fait, en juin, les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières ont dégringolé de 10,9 % en glissement annuel pour atteindre seulement 39,2 milliards de dollars. Cette chute était de 23,6 % en mai et de 25,5 % en avril.L’ampleur de la diminution a donc été réduite en juin. Pourtant, si on prend en considération le nombre de jours ouvrés sur ce sixième mois, la régression du montant journalier moyen des exportations est quasiment identique à celle de mai : 18,5 % contre 18,3 %.Autre constat : si les expéditions vers la Chine ont bondi de 9,5 %, celles vers les Etats-Unis et l’Union européenne ont reculé de 8,3 % et de 17 % respectivement sur un an.À noter que les importations ont, elles aussi, diminué de 11,4 % par rapport à juin 2019. Leur montant s’est élevé à 35,5 milliards de dollars.