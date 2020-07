COVID-19 : contrôle de tous les navires en provenance de l'étranger

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections sur les dernières 24 heures est un peu plus élevé que celui de la veille avec 51. Parmi les cas confirmés, 36 sont survenus localement, dont 27 dans la région métropolitaine, tandis que 15 sont importés.Face à l’accroissement de la contamination aux arrivées dans les ports du pays, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a décidé, à partir d’aujourd’hui, d’effectuer un contrôle des navires en provenance de tous les pays étrangers.Huit nouveaux centres de contrôle sanitaire dans les ports vont venir s’ajouter aux trois qui existent actuellement et toutes les personnes qui débarqueront de bateaux devront subir un test de dépistage du COVID-19 à partir du 6 juillet.Par ailleurs, c’est à partir d’aujourd’hui que les établissements jugés à haut risque de contamination, comme les karaokés et les salles de sports, ont pour obligation d’utiliser le système de traçage des clients via un code QR.Comme la période d’essai a pris fin, les commerces qui ne respectent pas cette nouvelle réglementation seront condamnés à payer une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, soit 2 200 euros, ou suivre l’ordre d’interdiction de rassemblement, autrement dit une fermeture de facto de leur enseigne.