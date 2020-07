Salaire minimum : les discussions reprennent de plus belle

Photo : YONHAP News

La Commission nationale de la négociation collective du salaire minimum s’est de nouveau réunie, aujourd’hui au complet, pour poursuivre ses discussions visant à déterminer le montant pour l’année prochaine.Les pourparlers d’aujourd’hui ont été menés sur la base des réclamations soumises par les syndicats et le patronat. Des réclamations pouvant être quand même révisées plus tard. Pour le moment, les premiers revendiquent une augmentation de 16,4 % à 10 000 wons de l’heure, soit 7,40 euros, et le patronat une réduction de 2,1 % à 8 410 wons, environ 6,20 euros. Le montant versé cette année est de 8 590 wons, soit 6,36 euros.Pour les employés, la raison d’être du salaire minimum est de stabiliser la vie des travailleurs à bas revenus et de réduire la bipolarisation de la société. Le montant qu’ils demandent pour 2021 correspond seulement à celui pour la vie d’un foyer composé d’une seule personne célibataire.En face, les employeurs ont indiqué que les PME et les mini-entrepreneurs avaient rencontré beaucoup de difficultés en raison de la revalorisation excessive de cette rémunération minimale ces trois dernières années. Ils se sont également défendus d’en exiger une coupe en raison du COVID-19.