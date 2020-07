Photo : YONHAP News

Après une matinée durant laquelle le pays était coupé en deux, avec du soleil dans le sud et des nuages ou des précipitations dans le nord, le temps s’uniformise dans l’après-midi avec un ciel ensoleillé partout sur le territoire.Le mercure peut ainsi en profiter pour remonter. Les températures atteignent 26°C à Séoul, à Daejeon et sur l’île de Jeju, 27°C à Busan, et enfin 28°C à Daegu.Météo-Corée annonce du plein soleil pour demain, mais alerte sur un risque d’orage et de pluie nocturne dans la capitale. Le thermomètre continuera à grimper avec 29°C dans le nord et 27°C dans le sud.