Moon Jae-in souhaite un nouveau sommet Trump-Kim avant novembre

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré qu’il ferait tout son possible pour qu’un nouveau sommet nord-coréano-américain ait lieu avant l’élection présidentielle aux Etats-Unis, prévue en novembre 2020.Selon un haut responsable de la Cheongwadae, Moon Jae-in a tenu ces propos, lors d'un sommet en visioconférence, mardi, avec le président du Conseil européen Charles Michel et la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il a alors ajouté qu’il s’efforcerait également de maintenir le dialogue entre les deux Corées et les USA, avec patience, et que l’Union européenne pourrait y jouer un grand rôle.Le même responsable a annoncé que cette détermination du dirigeant sud-coréen avait déjà été transmise à la Maison blanche et que les Etats-Unis l’avaient partagée et faisaient des efforts en ce sens.A la question de savoir si la nécessité de tenir une nouvelle entrevue entre Donald Trump et Kim Jong-un a également été communiquée au pays communiste, il a évité de donner une réponse concrète, invoquant qu’il s’agissait d’un dossier diplomatique sensible.L’officiel de la Cheongwadae a également éludé la question sur le lien entre ce dossier et le voyage en préparation de Stephen Biegun à Séoul. Le sous-secrétaire d’Etat américain, qui est également le représentant spécial pour la Corée du Nord, y serait attendu dans le courant du mois.