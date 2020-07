Séoul promet 13 millions de dollars pour les réfugiés syriens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a promis une contribution de 13 millions de dollars cette année pour aider les réfugiés et les migrants syriens. Elle en a fait part lors d’une visioconférence des donateurs, organisée hier depuis Bruxelles, par l’Union européenne et les Nations unies.L’enjeu de ces discussions est de venir en aide à quelque 12 millions de Syriens, déplacés à l’intérieur du pays en conflit ou réfugiés dans des Etats voisins. La crise humanitaire, qui se poursuit depuis l’éclatement de la guerre civile en 2011, est exacerbée encore davantage par la pandémie du COVID-19.Les représentants de 57 pays, d’organisations internationales et de la société civile ont pris part à cette rencontre. Ils en ont profité pour exprimer leur préoccupation à l’égard de la gravité de la crise et pour lancer un appel à une solution politique pour mettre fin à la guerre.