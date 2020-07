Une plateforme nationale de données biologiques sera créée l’année prochaine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de mettre en place, d’ici 2021, une « station nationale de données biologiques ». C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministre des Finances, Hong Nam-ki, à l’issue d’une réunion de la cellule d’urgence économique.Plus précisément, il s’agit d’une plateforme centralisant toutes les données obtenues au cours des recherches et des développements (R&D) effectués par différents organes de l’État. Elle devrait permettre aux chercheurs d’utiliser ces informations pour le développement de nouveaux médicaments ou d’intelligences artificielles.Hong, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, a annoncé le plan de création de 14 clusters de matériels. Ce projet consiste à réorganiser 274 banques de matériels et de ressources gérées par différents ministères en les regroupant en 14 catégories, telles que les cellules souches, le cerveau et le micro-organisme.Ces projets font partie des « dix défis clés visant à rénover l’industrie biologique » du gouvernement. L’objectif est de fournir et de gérer de manière intégrale les données et les matériels nécessaires pour le développement de ce secteur.