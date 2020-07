Réussite de la 1ère greffe de poumon sur une patiente atteinte du COVID-19 dans un état grave

Photo : YONHAP News

Une équipe sud-coréenne a réussi à transplanter un poumon à une patiente gravement atteinte par le nouveau coronavirus.L’hôpital Sacré-Cœur de l’Université Hallym a annoncé, aujourd’hui, avoir dispensé, avec succès, cette opération à une quinquagénaire souffrant d’une fibrose pulmonaire avancée, déclenchée par le COVID-19. C’est une première en Corée du Sud et la neuvième dans le monde.Cette malade a été transférée d’urgence le 29 février dans cet hôpital dans un état critique. Dès le lendemain, elle a dû recourir à la technique d’oxygénation par membrane extracorporelle (Ecmo). Quelques jours après, le coronavirus a disparu de son corps mais à cause de la progression de la fibrose pulmonaire, elle est restée sous traitement en Ecmo pendant 112 jours.Actuellement, la patiente se trouve dans un état stable et peut respirer d’elle même sans assistance extérieure.