Les prix à la consommation ont cessé de reculer en juin

Photo : YONHAP News

Alors que les prix à la consommation ont enregistré une baisse, en mai, pour la deuxième fois dans l’histoire du pays, ils ont légèrement progressé en juin de 0,3 point, soit 0 % contre -0,3 % le mois précédent. En effet, d’après les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation était de 104,87 points, identique à celui de l’année dernière.Le taux d’inflation a marqué le pas entre 1 % et 2 % entre janvier et février. Et il est tombé à 0 % en avril avant de passer au-dessus du seuil de 0 % en mai.Cete reprise est notamment attribuable à l’augmentation des prix des aliments ainsi que la réduction d’ampleur du recul des prix du pétrole. En effet, les prix des denrées alimentaires ont progressé de 4,6 % et ceux des produits pétroliers ont régressé de 15,4 %, contre 18,7 % en mai.A en croire le Kostat, l’évolution des prix du pétrole et celle de la situation du COVID-19 devraient être, dans les prochains mois, des facteurs clés dans le mouvement à venir des prix à la consommation.