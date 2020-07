Des fabricants japonais de matériaux stratégiques délocalisent leur production en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le gouvernement de Tokyo a commencé, il y a tout juste un an, à restreindre ses exportations de trois produits chimiques vers la Corée du Sud, croyant que cette mesure pèserait sur les entreprises sud-coréennes qui en achetaient à leurs partenaires japonais.Contre toute attente, cela n’a pas forcément été le cas. A contrario, c’est plutôt les firmes nippones exportatrices qui auraient essuyé des pertes. Certaines d’entre elles ont en conséquence décidé de délocaliser leur production dans le pays du Matin clair. C’est le cas de TOK, un fabricant de résines photosensibles EUV, l’un des trois matériaux concerné par les mesures de rétorsion.Avant la mise en place des restrictions, TOK fabriquait ses produits dans l’archipel afin de les vendre au géant sud-coréen Samsung Electronics. Mais après que son gouvernement a imposé cette mesure contre Séoul, il a implanté une chaîne de production en Corée du Sud et a déjà commencé à faire tourner cette usine.Le fabricant de sulfure de carbonyle Kanto Denka a fait de même. Et Taiyo Holdings, le numéro un mondial des ventes de vernis-épargne, leur a emboîté le pas.La presse japonaise se fait l’écho de ce phénomène paradoxal, précisant que ce type de délocalisation se poursuivait afin d’éviter les restrictions de l’administration de Shinzo Abe.