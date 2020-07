COVID-19 : les Pays-Bas et la Suisse lèvent leur restriction d’entrée sur leur sol pour les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement néerlandais a annoncé la levée des restrictions d’entrée sur leur territoire imposées aux ressortissants de 14 pays, en dehors de l’Union européenne (UE), dont la Corée du Sud, à partir du 1er juillet heure locale. Idem pour le Conseil fédéral suisse qui retirera ses contrôles renforcés à compter du 20 juillet.Ces décisions interviennent suite à la recommandation en ce sens émise fin juin par le Conseil européen, qui a proposé une liste de 14 nations bénéficiaires. Mais comme ce texte n’a pas de caractère contraignant, chaque pays membre peut décider de le suivre ou non.En effet, l’Allemagne envisage de continuer de restreindre l’entrée aux ressortissants sud-coréens sans visa sur son sol. Elle a en même temps manifesté son intention de lever ce dispositif à l’égard de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon, sous condition du principe de réciprocité. Et selon les missions diplomatiques de Corée du Sud présentes en Europe, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Belgique n’ont pas changé leurs contrôles d’immigration renforcés vis-à-vis des sud-Coréens.