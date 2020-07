UE : la Corée du Nord est le 39e pays le plus dangereux au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord vient d'être désignée comme le 39e pays le plus dangereux au monde. D’après le document intitulé « Global Risk Index 2020 », publié par Inform, un organe de recherche placée sous l’égide de la Commission européenne, l’indice de danger de la Corée du Nord atteint 5,2 points sur 10, et la place en 39e position sur 191 pays recensés.Cet indice est calculé sur la base de 50 indicateurs, dont les catastrophes et l’exposition, la fragilité ainsi que la capacité de réaction. Plus le chiffre est élevé, plus important est le danger.La situation dans le pays communiste s’est semble-t-il aggravée par rapport à l’année dernière, car l’indice a progressé, passant de 4,7 à 5,2 points, et son rang de 55e à 39e.De son côté, la Corée du Sud récolte 2,1 points, ce qui la positionne au 150e rang. La Somalie arrive en tête avec 8,9 points et Singapour au dernier rang avec 0,5 point.