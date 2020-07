Photo : YONHAP News

Autant le Kospi que le Kosdaq ont enregistré une hausse importante en clôture de séance. Le premier, qui est l’indice de référence de la Bourse de Séoul, termine avec un gain de 1,36 %, soit 28,67 points, à 2 135,37 points. Le second, qui représente les valeurs technologiques, enregistre une progression de 2,06 %, soit 14,97 points, et finit à 742,55 points.Du côté des devises, le won sud-coréen perd de sa valeur face à la monnaie européenne mais en prend face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 352,16 wons (+1,16 won) et le dollar américain 1 200 wons (-3,40 wons).