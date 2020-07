Séoul déploie tous ses efforts pour reprendre le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Vous vous souvenez peut-être que lors d'un récent sommet virtuel avec les dirigeants de l'Union européenne (UE), le président sud-coréen s'est dit à nouveau disposé à servir de médiateur en faveur d'un éventuel troisième sommet Washington-Pyongyang, avant la présidentielle américaine de novembre prochain.De concert, la cheffe de la diplomatie sud-coréenne a fait savoir, hier lors d’une conférence de presse, que son ministère se mobilisait sur tous les fronts pour faire revenir Pyongyang à la table des négociations. Selon Kang Kyung-wha, le gouvernement reste toujours sur le qui-vive, même si le régime de Kim Jong-un a suspendu ses mesures provocatrices, qui ont monté d'un cran les tensions dans la péninsule coréenne. La ministre des Affaires étrangères a ainsi déclaré que l’exécutif restait en état d’alerte, tout en scrutant de très près l’évolution de la situation, et qu’il tâcherait en priorité d’ouvrir une brèche pour relancer les dialogues Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington.C’est dans la même logique que le négociateur nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, a effectué récemment une visite surprise à Washington, après que Pyongyang a détruit le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong. Et son déplacement semble avoir payé. Le sous-secrétaire d’Etat américain, Stephen Biegun, qui est également le représentant spécial pour la Corée du Nord, est attendu à Séoul la semaine prochaine.Kang Kyung-wha a été interrogée à propos du groupe de travail sud-coréano-américain chargé du dossier nord-coréen, qui a été accusé de mettre des bâtons dans les roues du dialogue intercoréen. Elle a estimé que cette entité avait déjà fait preuve de son efficacité et de son utilité comme le pense l'administration Trump.D'autre part, John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que Donald Trump pourrait retrouver à nouveau Kim Jong-un lors d’un « sommet surprise en octobre » s'il pense que cette rencontre améliorerait ses chances de réélection.