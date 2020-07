Kim Jong-un se penche sérieusement sur le dossier du COVID-19 au Politbureau

Photo : YONHAP News

L’homme fort de Pyongyang a présidé, hier, la 14e réunion élargie du Bureau politique du 7e Comité central du Parti des travailleurs. Kim Jong-un a largement concentré son discours sur la lutte contre le COVID-19.Cette information a été relayé aujourd'hui par la KCNA, l’agence de presse nationale, et le Rodong Sinmun, l'organe du parti unique nord-coréen.D’après ce journal, le numéro un nord-coréen a demandé au Politbureau de ne pas se relâcher ni de s’enorgueillir. Il en a appelé à la plus grande vigilance et a sonné l'alerte maximale contre le nouveau coronavirus, d'autant plus qu’une seconde vague ou une recrudescence sont redoutées dans les pays voisins. Dans ce contexte, il n'a pas manqué d'ordonner de passer en revue les mesures antiépidémiques et de les appliquer plus rigoureusement.Selon le média de propagande, Kim III a vivement dénoncé les signes de relâchement et les infractions aux dispositifs sanitaires, alors que la maladie joue les prolongations. Et il a renouvelé son avertissement en disant que tout assouplissement précoce risquerait de provoquer une crise mortelle et irrémédiable.Pendant la réunion, un compte rendu a été présenté pour faire savoir où en étaient les mesures de prévention et de contrôle sanitaires. Cela a aussi été l’occasion de discuter des moyens d’accélérer la construction du grand centre hospitalier de Pyongyang et d’assurer un bénévolat médical.À noter que Kim Jong-un n’a pas évoqué les relations intercoréennes durant ce rassemblement.