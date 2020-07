Les réserves de devises ont progressé de 3,4 milliards de dollars en un mois

Photo : YONHAP News

Le montant des réserves de devises étrangères a augmenté de 3,4 milliards de dollars entre mai et juin.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), il a atteint, à la fin du mois dernier, 410,75 milliards de dollars. C’est le troisième mois consécutif que ce montant enregistre une progression. D’après la banque centrale du pays, cette bonne performance est notamment attribuable au faible cours du dollar américain et aux bénéfices engendrés par la gestion des actifs libellés en monnaies étrangères.En termes de détention de celles-ci, le pays du Matin clair se classait, fin mai, à la neuvième place mondiale. C'est la Chine qui arrive en tête avec 3 101,7 milliards de dollars, suivi par le Japon avec 1 378,2 milliards de dollars et la Suisse avec 912 milliards de dollars.