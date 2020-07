COVID-19 : 63 nouveaux cas, le gouvernement renforce le port du masque dans les lieux publics

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients contaminés par le nouveau coronavirus a progressé de 63 en 24 heures : 52 infections locales et 11 cas importés. C’est la première fois en cinq jours que ce chiffre dépasse les 60. Ainsi, la Corée du Sud fait état d'un total de 12 967 patients confirmés.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont décidé de mettre à jour régulièrement l’évaluation du risque de chaque État. L’objectif est de prendre promptement des mesures visant à minimiser l’entrée des étrangers en provenance de pays à haut risque, telles que des restrictions sur la délivrance de visa ou la réduction des fréquences des vols.Le gouvernement a également ajouté des dispositifs plus détaillés pour la distanciation dans la vie quotidienne. Ils consistent notamment à limiter le nombre des participants lors de rassemblements et à recommander de ne pas manger lors des évènements, y compris les cérémonies, organisés dans des salles d’exposition, des résidences ou des centres de formation.Enfin, l’exécutif a également augmenté le nombre des situations où chaque individu a pour obligation de porter un masque. Par exemple, au restaurant, quand on ne mange pas, il faut le garder sur le visage. Même constat pour les karaokés : lorsqu’on ne chante pas, il ne faut pas retirer son masque.