COVID-19 : la France lève ses restrictions d’entrée pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Désormais, les sud-Coréens arrivant de leur pays peuvent à nouveau entrer sans visa en France, pour un séjour de moins de 90 jours. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, l’ambassade de France à Séoul sur son site Internet. Selon cette notice, ils ne seront pas non plus placés en quarantaine à leur arrivée.Cette décision fait suite à une recommandation adoptée, le 30 juin, par le Conseil européen, concernant la levée progressive des restrictions provisoires des déplacements non nécessaires vers l'Union européenne (UE). Il concerne les arrivants d’une dizaine de pays non-membres de l’UE dont la Corée du Sud, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore la Thaïlande. Les Pays-Bas et la Suisse ont tout de suite annoncé la levée de leurs mesures de rétorsion pour les ressortissants sud-coréens venant de ces pays.Cependant, d’autres nations européennes, dont l’Allemagne, n’ont pas encore suivi l’avis du Conseil. En conséquence, le gouvernement sud-coréen a préconisé de vérifier préalablement les pays qui exigent ou non un visa, avant d’entamer un voyage en Europe après avoir visité la France.