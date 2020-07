COVID-19 : un kit de dépistage né d’une collaboration public-privé obtient l’approbation de la FDA

Photo : YONHAP News

La qualité des kits de dépistage du COVID-19 mis au point par les sud-Coréens s’améliore de manière remarquable. Dernièrement, une équipe conjointe d’un institut de recherche subventionné par l’État et d’une PME a obtenu l’approbation d’urgence d’utilisation de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA).Cet équipement innovant permet de tester, simultanément, jusqu’à 100 personnes avec un kit. De plus, les taux de sensibilité et de précision sont deux à cinq fois plus élevés que ceux des kits existants.Les chercheurs ont achevé le développement de ce produit en avril dernier, avant d’obtenir le feu vert des autorités sud-coréennes pour les exporter.Le 28 juin, un total de neuf compagnies du pays du Matin clair ont reçu l’approbation de la FDA pour la vente de leurs kits de dépistage, soit plus de 10 % des 85 sociétés fabriquant ce genre de matériel.