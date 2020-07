Moon Jae-in remplace ses conseillers à la sécurité nationale et nomme un nouveau ministre de la Réunification

Photo : YONHAP News

La destruction du Bureau de liaison intercoréen par la Corée du Nord a, semble-t-il, secoué la Maison bleue, poussant le président sud-coréen à un remaniement de ses conseillers liés à la sécurité nationale et à la nomination du nouveau ministre de la Réunification. Pour rappel, Kim Yeon-chul, ancien ministre de la Réunification, a remis, le 17 juin, sa démission à Moon Jae-in afin d’assumer toute la responsabilité de la récente escalade des tensions avec la Corée du Nord.Suh Hoon laisse ainsi la direction du Service national des renseignements (NIS) à l’ancien député Park Jie-won, et prend le poste de conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae. Lee In-young, élu du Minjoo, la formation présidentielle, qui en est à son quatrième mandat, devient nouveau ministre de la Réunification. Il possède une grande expertise sur la question des relations intercoréennes.Par ailleurs, le chef de l’État a nommé comme conseillers spéciaux à la diplomatie et à la sécurité, son ancien secrétaire général, Im Jong-seok, et le conseiller à la sécurité national sortant, Chung Eui-yong.