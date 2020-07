Pyongyang mécontent du « groupe de travail sud-coréano-américain »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a exprimé son mécontentement face au « groupe de travail entre la Corée du Sud et les Etats-Unis », formé en 2018 dans le but de coordonner la politique nord-coréenne.Dans un article publié aujourd’hui, le DPRK Today, l’un des organes de propagande du pays communiste, a rapporté que le milieu politique, la presse et les associations civiles du Sud critiquaient d’une seule voix cette entité. Citant les propos des anciens ministres sud-coréens de la Réunification et les médias du Sud, il a pointé du doigt ce groupe, en lui attribuant la responsabilité d’« avoir ruiné la relation intercoréenne ».Rappelons que les organes de propagande de Pyongyang ont retiré, le 24 juin, l’ensemble des articles anti-Séoul publiés le jour même, peu près l’annonce du leader nord-coréen Kim Jong-un de suspendre le plan d’actions militaires contre Séoul.Concernant la loi sur la sécurité nationale existante au Sud, le DPRK Today s’est également montré virulent, la qualifiant de « loi malfaisante et archaïque, à abolir, et qui va à l’encontre de la réunification ».