Reuters : Biegun attendu demain à Séoul

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d'Etat américain arrivera demain à Séoul pour un séjour de trois jours. C'est ce qu'a fait savoir, vendredi dernier, l'agence de presse Reuters. Stephen Biegun s'entretiendra avec plusieurs hauts responsables de la sécurité nationale du pays du Matin clair, dont le négociateur nucléaire Lee Do-hoon.Le déplacement du représentant spécial américain pour la Corée du Nord intervient dans un contexte où les pourparlers nucléaires Pyongyang-Washington sont au point mort, et les relations intercoréennes gelées. Il pourrait donc relancer les négociations sur la dénucléarisation nord-coréenne, alors que se profile l'élection présidentielle américaine en novembre prochain.Certes, si Biegun a indiqué, le 29 juin, qu'un éventuel sommet bilatéral serait peu probable, il n’a pas non plus écarté la possibilité que les deux pays puissent faire des avancées. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Robert C. O'Brien, a lui aussi souligné, le 30 juin, que la porte du dialogue avec le royaume ermite restait toujours ouverte.Pour rappel, lors du dernier sommet virtuel avec les dirigeants de l'Union européenne, le président sud-coréen, Moon Jae-in, a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts en faveur d'un troisième sommet Pyongyang-Washington, au cours de l’actuel mandat de Donald Trump. Certains suggèrent même que le numéro un américain pourrait demander une nouvelle rencontre à Kim Jong-un, la qualifiant de « surprise d’octobre ».