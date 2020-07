COVID-19 : la distanciation sociale appliquée à l'échelle nationale susceptible d'être ajustée selon les régions

Photo : YONHAP News

48 nouveaux cas d’infection au COVID-19 ont été enregistrés en Corée du Sud au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total à 13 137 depuis le début de l’apparition de la maladie dans le pays, fin janvier. Parmi les patients identifiés entre dimanche et aujourd’hui, la moitié sont des infections locales et l’autre moitié des cas importés. Avec un décès supplémentaire, le nombre de morts atteint 284, ce qui donne un taux de létalité de 2,16 %.La ville de Gwangju, située dans le sud-ouest, où la progression du virus est la plus importante, est la plus touchée avec sept nouveaux cas. A mesure que la pandémie se propage hors de la région métropolitaine de Séoul, des voix s’élèvent pour renforcer la distanciation dans la vie quotidienne, en faisant passer le niveau de vigilance de un à deux.Rappelons que le gouvernement sud-coréen l'a répartie fin juin en trois étapes. Au deuxième stade, lorsque le système médical peine à contenir la propagation, il est par exemple interdit de se rassembler à plus de 100 en plein air.En suivant de près l’évolution de l’épidémie dans le pays, les autorités sanitaires élaborent des mesures adaptées à chaque collectivité locale, en prenant en compte le nombre de cas confirmés et sa capacité médicale.