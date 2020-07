Wianbu : la maison de repos à Mapo ferme ses portes

Photo : YONHAP News

La « maison de paix » constituant un lieu de repos pour les anciennes femmes de réconfort, située dans l’arrondissement de Mapo à Séoul, fermera ses portes huit ans après sa création. Cette décision a été annoncée samedi dernier par le Conseil coréen pour la justice et la mémoire, une association civile chargée de défendre la cause des « wianbu », les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise lors de la Seconde guerre mondiale.La raison de cette fermeture s’explique par le fait que cet abri reste vide depuis le départ de la dernière locataire, Gill Won-ok, partie le 11 juin vivre chez son fils adoptif.Suite à cette annonce, le ministère sud-coréen de l’Egalité des sexes et de la Famille a décidé, de son côté, de mettre un terme à sa subvention destinée à ce lieu.